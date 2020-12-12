У Росії аварійний стовп "відремонтували" за допомогою картону: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Московський області Росії зруйнований ліхтарний стовп замість ремонту прикрили аркушем картону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
"Жителі помітили, що почав руйнуватися ліхтарний стовп. Написали в сервіс, комунальники свою справу зробили. Якщо точніше, прикрили зруйновану частину шматком картону і замалювали його білою фарбою (щоб ніхто не помітив). У заявці поставили галочку, люди якістю робіт чомусь залишилися незадоволені. Поскаржилися на заступника голови з ЖКГ Ігоря Кульчицького (він був відповідальний), в результаті стовп знесли дочиста", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що в Московській області є сервіс "Добродел", в якому жителі фотографують, що у них сталося на районі, - яма, гігантська калюжа або зламаний майданчик для дітей. Інформацію про це додають на сайт, а заявку розглядають працівники ЖКГ, після чого проблему усувають.
"Так це повинно працювати. Але у випадку з вулицею Південною все пішло зовсім не так", - додали в повідомленні.
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