У Росії аварійний стовп "відремонтували" за допомогою картону: відео

"Жителі помітили, що почав руйнуватися ліхтарний стовп. Написали в сервіс, комунальники свою справу зробили. Якщо точніше, прикрили зруйновану частину шматком картону і замалювали його білою фарбою (щоб ніхто не помітив). У заявці поставили галочку, люди якістю робіт чомусь залишилися незадоволені. Поскаржилися на заступника голови з ЖКГ Ігоря Кульчицького (він був відповідальний), в результаті стовп знесли дочиста", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в Московській області є сервіс "Добродел", в якому жителі фотографують, що у них сталося на районі, - яма, гігантська калюжа або зламаний майданчик для дітей. Інформацію про це додають на сайт, а заявку розглядають працівники ЖКГ, після чого проблему усувають.

"Так це повинно працювати. Але у випадку з вулицею Південною все пішло зовсім не так", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, в мережі показали, як провідник Укрзалізниці рубає дрова прямо на пероні.