Нашествие мышей в Австралии: грызуны покусали уже трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. После большого зернового урожая в Австралии, появилась огромное количество грызунов, которые наносят ущерб местным жителям. Известно, что нашествие мышей в штате Новый Южный Уэльс самое большое за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Из-за большого урожая зерна в Австралии, штат Новый Южный Уэльс, появилось большое количество мышей, которые наносят вред людям. В городе Гилгранда было снято видеоролик, как тысячи крошечных грызунов бегают вокруг местной фермы. Работники фермы убеждены, что потеряют заготовленные на зиму тюки сена из-за значительного наплыва животных.
Цитата
“Ночью ... земля просто движется, а тысячи и тысячи мышей просто бегают”, — сообщил фермер Рон Мкей
Известно, что грызуны покусали трех человек, которые сейчас находятся в лечебном учреждении. Жители говорят, что мыши повсюду: в супермаркетах, домах, на улице.
“Вы можете себе представить, что каждый раз, когда вы открываете шкаф, каждый раз, когда вы заходите в своей кладовой, там присутствуют мыши. И они едят в ваших пищевых контейнерах, они загрязняют ваше чистое белье в вашем шкафу, они ночью бегают по вашей постели”, — говорит Стив Генри, эксперт по грызунах
Интенсивные попытки уничтожения мышей малоэффективны, поэтому жители Нового Южного Уэльса надеются, что сильный дождь потопит грызунов в их норах.
Дополнение
Борьба с мышами: в РФ рабочих вывели полоть траву под снегом в “минус” 25.