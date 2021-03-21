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В Лондоне GPS-ошейник для кота передвигается без животного

В Лондоне GPS-ошейник для кота передвигается без животного

Киев  •  УНН

 • 17822 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель Лондона Энди Кинделл удивлен, что GPS-ошейник, который он приобрел для отслеживания своего кота, передвигается по городу сам по себе. Об этом сообщается на информационной странице The Sun, передает УНН.

Детали:

Житель Лондона Энди Кинделл недавно приобрел для своего кота Алекса GPS-ошейник для отслеживания его маршрута, поскольку тот часто пропадает на несколько дней. Недавно Алекс не возвращался домой около двух дней и Энди искал его с помощью GPS-устройства, который носил кот. Мужчина видел конкретные места, где в реальном времени двигалось животное, однако когда прибегал на то место, никого не замечал.

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Когда Алекс вернулся домой, его GPS-ошейник продолжал путешествовать по улицам Лондона, для хозяина животного показалось слишком странным.

Цитата:

“Сначала я думал, что кто-то надел его на своего кота. Тогда я подумал, что сошел с ума. Я проследил по сигналу GPS к соседу и видел, как он переходит дорогу — но передо мной ничего не было. В приложении пришло извещение, что сигнал слабый. Тогда я понял, что ошейник был под землей. Тогда ветеринар сказал мне, что рана правой лапы у Алекса была вызвана укусом, и GPS-устройство должно быть внутри крысы”, — рассказал Энди.

Оказалось, что Алекса укусила крыса и проглотил его GPS-устройство. Поэтому Энди на телефоне отслеживал передвижения грызуна.

Последний раз, когда кот долго не возвращался домой, его нашли на крыше одного из домов на востоке Лондона.

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