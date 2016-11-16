У листопаді завершать насування Арки "Нового конфайнменту" над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Насування Арки "Нового безпечного конфайнменту" над зруйнованим реактором четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС завершиться 29 листопада. Про це проінформували у Славутицькій міській раді, повідомляє УНН.
Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вже 14 грудня 1986 року офіційно було завершено будівництво об’єкту “Укриття” над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Проте, постала необхідність прийняття рішення щодо будівництва нового об’єкту, який би зробив безпечним майданчик ЧАЕС і дозволив провести демонтаж існуючого старіючого укриття, а також операції з радіоактивними відходами усередині цієї конструкції.
Після багаторічної виваженої роботи світова спільнота за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) приймає рішення про будівництво Арки “Нового безпечного конфайнменту” (НБК) над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС. Більше 40 країн-донорів об’єднали свої зусилля аби захистити світ від наслідків Чорнобиля.
З 2012 року розпочали будівельні роботи.
Новий безпечний конфайнмент — сталева конструкція висотою 110 метрів, (як 30-ти поверховий будинок), довжиною 165 метрів, вагою 36200 тонн, запроектована для безпечної експлуатації до 100 років, обійшлася в 1,5 мільярдів євро.
29 листопада о 12:00 на майданчику Чорнобильської АЕС розпочнеться церемонія завершення насування Арки НБК за участю керівництва держави, керівництва ЄБРР, проекту компанії, ЧАЕС, представників країн-донорів Чорнобильського Фонду “Укриття”, Рахунку ядерної безпеки.