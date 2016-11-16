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15 марта, 19:03 • 110849 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154108 просмотра

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15 марта, 13:22 • 129917 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123012 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108526 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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В ноябре завершат надвижение Арки "Нового конфайнмента" над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС

В ноябре завершат надвижение Арки "Нового конфайнмента" над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС

Киев • УНН

 • 7873 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Надвижение Арки "Нового безопасного конфайнмента" над разрушенным реактором четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС завершится 29 ноября. Об этом проинформировали в Славутичском городском совете, сообщает УНН.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Уже 14 декабря 1986 г. официально завершили строительство объекта "Укрытие" над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Однако, возникла необходимость принятия решения о строительстве нового объекта, который бы сделал безопасной площадку ЧАЭС и позволил провести демонтаж существующего стареющего укрытия, а также операции с радиоактивными отходами внутри этой конструкции.

После многолетней взвешенной работы мировое сообщество при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принимает решение о строительстве Арки "Нового безопасного конфайнмента" (НБК) над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС. Более 40 стран-доноров объединили свои усилия, чтобы защитить мир от последствий Чернобыля.

С 2012 года начали строительные работы.

Новый безопасный конфайнмент - стальная конструкция высотой 110 метров (как 30-ти этажный дом), длиной 165 метров, весом 36 200 тонн, запроектированная для безопасной эксплуатации до 100 лет, обошлась в 1,5 млрд евро.

29 ноября в 12:00 на площадке Чернобыльской АЭС начнется церемония завершения надвижения Арки НБК с участием руководства государства, руководства ЕБРР, проекта компании, ЧАЭС, представителей стран-доноров Чернобыльского фонда "Укрытие", Счета ядерной безопасности.

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