У лікарні померла 24-річна дівчина, яка отримала поранення під час атаки рф на Ізмаїл 27 вересня
Київ • УНН
У лікарні померла 24-річна дівчина, поранена під час атаки РФ на Ізмаїл 27 вересня. Загальна кількість жертв зросла до 4, раніше повідомлялося про 3 загиблих та 11 поранених.
В Одеській області у лікарні померла 24-річна дівчина, яка постраждала під час ворожої дронової атаки росіян на Ізмаїл 27 вересня, повідомив у вівторок голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На жаль, збільшилася кількість жертв російської атаки по Ізмаїлу 27 вересня. Сьогодні в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими
Нагадаємо
Під ранок 27 вересня в Одеській області російські війська здійснили атаку дронами на Ізмаїл. Тоді було відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих, у тому числі дитину, пошкоджено будівлі, були пожежі.