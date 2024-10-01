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У лікарні померла 24-річна дівчина, яка отримала поранення під час атаки рф на Ізмаїл 27 вересня

У лікарні померла 24-річна дівчина, яка отримала поранення під час атаки рф на Ізмаїл 27 вересня

Київ • УНН

 • 13863 перегляди

У лікарні померла 24-річна дівчина, поранена під час атаки РФ на Ізмаїл 27 вересня. Загальна кількість жертв зросла до 4, раніше повідомлялося про 3 загиблих та 11 поранених.

В Одеській області у лікарні померла 24-річна дівчина, яка постраждала під час ворожої дронової атаки росіян на Ізмаїл 27 вересня, повідомив у вівторок голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На жаль, збільшилася кількість жертв російської атаки по Ізмаїлу 27 вересня. Сьогодні в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими

- написав Кіпер у Telegram.

Нагадаємо

Під ранок 27 вересня в Одеській області російські війська здійснили атаку дронами на Ізмаїл. Тоді було відомо про трьох загиблих та 11 постраждалих, у тому числі дитину, пошкоджено будівлі, були пожежі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
izmailІзмаїл
odesaОдеса

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