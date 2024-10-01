В больнице умерла 24-летняя девушка, которая получила ранения во время атаки рф на Измаил 27 сентября

В Одесской области в больнице умерла 24-летняя девушка, пострадавшая во время вражеской дроновой атаки россиян на Измаил 27 сентября, сообщил во вторник глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, увеличилось количество жертв российской атаки по Измаилу 27 сентября. Сегодня в больнице скончалась 24-летняя девушка. Наши медики делали все возможное, однако ранения были слишком тяжелыми - написал Кипер в Telegram.

Напомним

Под утро 27 сентября в Одесской области российские войска совершили атаку дронами на Измаил. Тогда было известно о трех погибших и 11 пострадавших, в том числе ребенке, повреждены здания, были пожары.