У лікарні помер постраждалий від удару рф по Харкову: фельдшеру був 21 рік
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА повідомив про смерть постраждалого внаслідок ворожих ударів по Харкову. Загиблим виявився 21-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть постраждалого внаслідок ворожих ударів по Харкову, пише УНН.
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"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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