В больнице умер пострадавший от удара рф по Харькову: фельдшеру был 21 год
Киев • УНН
Председатель Харьковской ОГА сообщил о смерти пострадавшего в результате вражеских ударов по Харькову. Погибшим оказался 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о смерти пострадавшего в результате вражеских ударов по Харькову, пишет УНН.
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"К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год", - сообщил Синегубов в Telegram.
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