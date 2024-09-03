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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковщина: враг ударил по авиационному институту, из-за обстрелов один погибший и 15 пострадавших

Харьковщина: враг ударил по авиационному институту, из-за обстрелов один погибший и 15 пострадавших

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 06:11  •  16582 просмотра

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Враг атаковал Харьковский авиационный институт и другие объекты в области. В результате обстрелов погибла 78-летняя женщина, 15 человек получили ранения, повреждены здания и инфраструктура.

За прошедшие сутки, 2 сентября, армия рф нанесла удар по Киевскому району Харькова. 14 человек получили ранения. В Купянске в результате вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина. Из-за удара по Русской Лозовой пострадал мужчина, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Как сообщил начальник Харьковской ОВА, россияне ударили по Харьковскому авиационному институту. В результате обстрела КАБ повреждено здание бассейна, повреждено здание электрощитовой и здание столовой, главный корпус (выбито 165 окон, 61 кабинетная дверь и 2 входные двери). Поврежден потолок помещений и коридоров.

14 человек получили ранения.

Также зафиксирован удар по гаражному кооперативу. Горели гаражи на площади 600 м. кв. Частично повреждены 176 гаражей, уничтожено 27 гаражей и 5 автомобилей.

Еще один удар повредил частный дом.

В 22-12 враг снова ударил по Харькову. Без пострадавших.

Также за прошедшие сутки вражеские обстрелы фиксировались: 

  • 14:27 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки.
  • 15-34 Харьковский район, Дергачевская ТГ, Русская Лозовая. В результате обстрела (предварительно КАБ) поврежден дом. Пострадал мужчина, госпитализирован в больницу.
  • 15-45 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Безруки, вследствие обстрела горела трава на площади 1000 кв м.
  • 16-19 Купянский р-н, г. Купянск, в результате обстрела (предварительно РСЗО), частично разрушен дом, во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов изъяли тело 78-летней женщины.
  • 17-42 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки, открытая территория. В результате обстрела горела трава.
  • 22-41 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, Русская Лозовая. В результате обстрела горела трава и мусор.
  • 22-50 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка. В результате обстрела горела трава, площадь пожара 2 га.
  • 02-30 3 сентября Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела горела трава.

Нічні вибухи в Харкові: над містом зафіксовано дрони-камікадзе1 сентября 2024, 22:27 • 28009 просмотров

Татьяна Краевская

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