Харьковщина: враг ударил по авиационному институту, из-за обстрелов один погибший и 15 пострадавших

За прошедшие сутки, 2 сентября, армия рф нанесла удар по Киевскому району Харькова. 14 человек получили ранения. В Купянске в результате вражеского обстрела погибла 78-летняя женщина. Из-за удара по Русской Лозовой пострадал мужчина, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА, россияне ударили по Харьковскому авиационному институту. В результате обстрела КАБ повреждено здание бассейна, повреждено здание электрощитовой и здание столовой, главный корпус (выбито 165 окон, 61 кабинетная дверь и 2 входные двери). Поврежден потолок помещений и коридоров.

14 человек получили ранения.

Также зафиксирован удар по гаражному кооперативу. Горели гаражи на площади 600 м. кв. Частично повреждены 176 гаражей, уничтожено 27 гаражей и 5 автомобилей.

Еще один удар повредил частный дом.

В 22-12 враг снова ударил по Харькову. Без пострадавших.

Также за прошедшие сутки вражеские обстрелы фиксировались:

14:27 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки.

15-34 Харьковский район, Дергачевская ТГ, Русская Лозовая. В результате обстрела (предварительно КАБ) поврежден дом. Пострадал мужчина, госпитализирован в больницу.

15-45 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Безруки, вследствие обстрела горела трава на площади 1000 кв м.

16-19 Купянский р-н, г. Купянск, в результате обстрела (предварительно РСЗО), частично разрушен дом, во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов изъяли тело 78-летней женщины.

17-42 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки, открытая территория. В результате обстрела горела трава.

22-41 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, Русская Лозовая. В результате обстрела горела трава и мусор.

22-50 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Бобровка. В результате обстрела горела трава, площадь пожара 2 га.

02-30 3 сентября Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела горела трава.

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