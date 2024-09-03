Харківщина: ворог вдарив по авіаційному інституту, через обстріли один загиблий та 15 постраждалих
Київ • УНН
Ворог атакував Харківський авіаційний інститут та інші об'єкти в області. Внаслідок обстрілів загинула 78-річна жінка, 15 людей отримали поранення, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
Минулої доби, 2 вересня, армія рф завдала удару по Київському районі Харкова. 14 людей отримали поранення. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу загинула 78-річна жінка. Через удар по Руській Лозовій постраждав чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Як повідомив начальник Харківської ОВА, росіяни вдарили по Харківському авіаційному інституту. Унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю басейну, пошкоджено споруду електрощитової та будівлю їдальні, головний корпус (вибито 165 вікон, 61 кабінетних дверей та 2 вхідних дверей). Пошкоджено стелю приміщень та коридорів.
14 людей отримали поранення.
Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу. Горіли гаражі на площі 600 м. кв. Частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та 5 автомобілів.
Ще один удар пошкодив приватний будинок.
О 22-12 ворог знову вдарив по Харкову. Без постраждалих.
Також минулої доби ворожі обстріли фіксувались:
- 14:27 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілів горіли житлові будинки та господарчі споруди.
- 15-34 Харківський район, Дергачівська ТГ, Руська Лозова. Внаслідок обстрілу (попередньо КАБ) пошкоджено будинок. Постраждав чоловік, госпіталізований до лікарні.
- 15-45 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Безруки, Внаслідок обстрілу горіли трава на площі 1000 кв м.
- 16-19 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ, Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ), частково зруйновано будинок, під час проведення аварійно рятувальних робіт з-під завалів вилучили тіло 78-річної жінки.
- 17-42 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава.
- 22-41 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава та сміття.
- 22-50 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Бобрівка. Внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 2 га.
- 02-30 3 вересня Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава.
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