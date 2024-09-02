Нічні вибухи в Харкові: над містом зафіксовано дрони-камікадзе
Київ • УНН
У Харкові вночі 2 вересня було чути кілька вибухів. Над містом зафіксовано російські дрони-камікадзе "Шахеди", жителів закликали перебувати у безпечних місцях.
У місті Харків цієї ночі, 2 вересня, було чути кілька вибухів. Над містом фіксувалися дрони-камікадзе російських загарбників. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова , передає УНН.
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У місті було чути серію вибухів. Вони почалися близько 00.55, і протягом десяти хвилин було ще кілька.
Як поінформували в ОВА, у цей час над Харковом фіксувалися "Шахеди". Жителів обласного центру закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів про ударні безпілотники ворога, що були помічені над Харковом.
"Будьте обережні. Над містом "Шахеди", - написав мер у своєму Telegram.
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