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Нічні вибухи в Харкові: над містом зафіксовано дрони-камікадзе

Нічні вибухи в Харкові: над містом зафіксовано дрони-камікадзе

Київ • УНН

 • 28687 перегляди

У Харкові вночі 2 вересня було чути кілька вибухів. Над містом зафіксовано російські дрони-камікадзе "Шахеди", жителів закликали перебувати у безпечних місцях.

У місті Харків цієї ночі, 2 вересня, було чути кілька вибухів. Над містом фіксувалися дрони-камікадзе російських загарбників. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова , передає УНН.

Деталі

У місті було чути серію вибухів. Вони почалися близько 00.55, і протягом десяти хвилин було ще кілька.

Як поінформували в ОВА, у цей час над Харковом фіксувалися "Шахеди". Жителів обласного центру закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів про ударні безпілотники ворога, що були помічені над Харковом.

"Будьте обережні. Над містом "Шахеди", - написав мер у своєму Telegram.

Російські військові атакували Херсон з безпілотника, поранено літнього чоловіка01.09.24, 22:41 • 24639 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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