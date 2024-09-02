Нічні вибухи в Харкові: над містом зафіксовано дрони-камікадзе

У місті Харків цієї ночі, 2 вересня, було чути кілька вибухів. Над містом фіксувалися дрони-камікадзе російських загарбників. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова , передає УНН.

Деталі

У місті було чути серію вибухів. Вони почалися близько 00.55, і протягом десяти хвилин було ще кілька.

Як поінформували в ОВА, у цей час над Харковом фіксувалися "Шахеди". Жителів обласного центру закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також розповів про ударні безпілотники ворога, що були помічені над Харковом.

"Будьте обережні. Над містом "Шахеди", - написав мер у своєму Telegram.

Російські військові атакували Херсон з безпілотника, поранено літнього чоловіка