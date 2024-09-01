Російські військові атакували Херсон з безпілотника, поранено літнього чоловіка
Київ • УНН
1 вересня ввечері російські військові здійснили атаку на Херсон з використанням безпілотника. Внаслідок нападу поранено 79-річного чоловіка, якого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.
1 вересня близько 19:00 російські військові атакували Херсон з безпілотника. Про це йдеться у Telegram Херсонської обласної військової адміністрації, передає УНН.
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Поранений 79-річний чоловік, його шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну допомогу.
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