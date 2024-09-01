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Російські військові атакували Херсон з безпілотника, поранено літнього чоловіка

Київ • УНН

 • 24639 перегляди

1 вересня ввечері російські військові здійснили атаку на Херсон з використанням безпілотника. Внаслідок нападу поранено 79-річного чоловіка, якого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

1 вересня близько 19:00 російські військові атакували Херсон з безпілотника. Про це йдеться у Telegram Херсонської обласної військової адміністрації, передає УНН.

Деталі

Поранений 79-річний чоловік, його шпиталізували. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

5 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак у Херсонській області29.08.24, 07:58 • 28632 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЗдоров'я

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