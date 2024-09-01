Киев • УНН
1 сентября вечером российские военные совершили атаку на Херсон с использованием беспилотника. В результате нападения ранен 79-летний мужчина, которого госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
1 сентября около 19:00 российские военные атаковали Херсон с беспилотника. Об этом говорится в Telegram Херсонской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Ранен 79-летний мужчина, его госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
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