5 человек получили ранения в результате вражеских атак в Херсонской области

В Херсонской области в результате вражеских атак 5 человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За сутки под огнем и авиаударами оккупантов в Херсонской области оказались Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Гавриловка, Дудчаны, Днепровское, Приднепровское, Новодмитровка, Станислав, Садовое, Широкая Балка, Шляховое, Кизомыс, Шестаково, Осокоровка и город Херсон

Террористы ударили по автозаправочной станции и жилым районам, повредив многоэтажку и 10 частных домов. Также пострадали газопровод и несколько автомобилей

К сожалению, в результате атаки пострадали 5 человек

Во время ночных нападений наши силы противовоздушной обороны уничтожили 2 дрона типа Shahed-131/136

У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на авто: загинув чоловік