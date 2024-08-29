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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 человек получили ранения в результате вражеских атак в Херсонской области

5 человек получили ранения в результате вражеских атак в Херсонской области

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 04:58  •  22239 просмотра

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Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонщины, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак пострадали 5 человек, силы ПВО сбили 2 вражеских дрона.

В Херсонской области в результате вражеских атак 5 человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За сутки под огнем и авиаударами оккупантов в Херсонской области оказались Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Гавриловка, Дудчаны, Днепровское, Приднепровское, Новодмитровка, Станислав, Садовое, Широкая Балка, Шляховое, Кизомыс, Шестаково, Осокоровка и город Херсон

Террористы ударили по автозаправочной станции и жилым районам, повредив многоэтажку и 10 частных домов. Также пострадали газопровод и несколько автомобилей

К сожалению, в результате атаки пострадали 5 человек

Во время ночных нападений наши силы противовоздушной обороны уничтожили 2 дрона типа Shahed-131/136

У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на авто: загинув чоловік25 августа 2024, 15:06 • 31873 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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