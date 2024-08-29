5 человек получили ранения в результате вражеских атак в Херсонской области
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонщины, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате атак пострадали 5 человек, силы ПВО сбили 2 вражеских дрона.
В Херсонской области в результате вражеских атак 5 человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За сутки под огнем и авиаударами оккупантов в Херсонской области оказались Антоновка, Белозерка, Благовещенское, Гавриловка, Дудчаны, Днепровское, Приднепровское, Новодмитровка, Станислав, Садовое, Широкая Балка, Шляховое, Кизомыс, Шестаково, Осокоровка и город Херсон
Террористы ударили по автозаправочной станции и жилым районам, повредив многоэтажку и 10 частных домов. Также пострадали газопровод и несколько автомобилей
К сожалению, в результате атаки пострадали 5 человек
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