В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто: погиб мужчина

В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с БпЛА на автомобиль, погиб человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По данным главы ОВА, в результате вражеского удара травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина.

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Ранее в Херсонской ОВА сообщили, что в Днепровском районе Херсона из-за атаки российского дрона пострадала местная жительница.

Около 16:00 под удар вражеского БпЛА попала 68-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги.

"Скорая" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.

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