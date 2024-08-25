В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на авто: погиб мужчина
Киев • УНН
В Херсоне российские войска атаковали автомобиль с помощью беспилотника, в результате чего погиб мужчина. Ранее в Днепровском районе Херсона от атаки дрона пострадала 68-летняя женщина.
В Херсоне российские войска сбросили взрывчатку с БпЛА на автомобиль, погиб человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
По данным главы ОВА, в результате вражеского удара травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина.
Добавим
Ранее в Херсонской ОВА сообщили, что в Днепровском районе Херсона из-за атаки российского дрона пострадала местная жительница.
Около 16:00 под удар вражеского БпЛА попала 68-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги.
"Скорая" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.
Загарбники обстріляли Херсон: поранено 9 цивільних 23 августа 2024, 19:29 • 32421 просмотр