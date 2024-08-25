У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на авто: загинув чоловік
Київ • УНН
У Херсоні російські війська атакували автомобіль за допомогою безпілотника, внаслідок чого загинув чоловік. Раніше в Дніпровському районі Херсона від атаки дрона постраждала 68-річна жінка.
У Херсоні російські війська скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль, загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
За даними голови ОВА, внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, дістав чоловік.
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Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що у Дніпровському районі Херсона через атаку російського дрона постраждала місцева жителька.
Близько 16:00 під удар ворожого БпЛА потрапила 68-річна жінка. Вона дістала уламкове поранення ноги.
"Швидка" доставила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги.
Загарбники обстріляли Херсон: поранено 9 цивільних 23.08.24, 22:29 • 33057 переглядiв