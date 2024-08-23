Загарбники обстріляли Херсон: поранено 9 цивільних
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона окупаційні сили поранили 9 мирних жителів. Серед постраждалих 5 жінок віком від 47 до 63 років та 4 чоловіків віком 48-52 роки, всім надано медичну допомогу.
Унаслідок агресії з боку окупаційних сил 9 цивільних отримали поранення у місті Херсон. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
З початку добу в Дніпровському районі міста терористи поранили 9 мирних жителів.
За інформацією, серед них були 5 жінок різного віку (47, 61, дві жінки по 62 роки і одна 63 років) та 4 чоловіків (віком від 48 до 52 років).
Відомо, що стан здоров'я потерпілих варіюється, проте всім було надано необхідну медичну допомогу.
Армія рф обстріляла зупинку на Херсонщині: постраждав чоловік23.08.24, 12:05 • 25640 переглядiв