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Армія рф обстріляла зупинку на Херсонщині: постраждав чоловік

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Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в Кіндійці Херсонської області. 52-річний місцевий житель отримав вибухову травму та поранення стегна.

російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту у Кіндійці Херсонської області, унаслідок чого травмувався чоловік. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН

Через російський обстріл зупинки громадського транспорту у Кіндійці постраждав місцевий житель. До лікарні звернувся 52-річний чоловік, який дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна

- йдеться у повідомленні ОВА. 

Як повідомляється, стан чоловіка – легкий. Медики надали потерпілому необхідну меддопомогу.

Доповнення 

Крім того, як повідомляється, через нічний російський обстріл Антонівки постраждала місцева жителька. 61-річна жінка потрапила під ворожий удар у власній оселі.

Вона дістала легкі поранення: вибухову травму та уламкове поранення руки. Потерпілій надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.

Додамо 

Минулої доби на Херсонщині через атаки рф 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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