Армія рф обстріляла зупинку на Херсонщині: постраждав чоловік
Київ • УНН
Російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в Кіндійці Херсонської області. 52-річний місцевий житель отримав вибухову травму та поранення стегна.
російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту у Кіндійці Херсонської області, унаслідок чого травмувався чоловік. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
Через російський обстріл зупинки громадського транспорту у Кіндійці постраждав місцевий житель. До лікарні звернувся 52-річний чоловік, який дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна
Як повідомляється, стан чоловіка – легкий. Медики надали потерпілому необхідну меддопомогу.
Доповнення
Крім того, як повідомляється, через нічний російський обстріл Антонівки постраждала місцева жителька. 61-річна жінка потрапила під ворожий удар у власній оселі.
Вона дістала легкі поранення: вибухову травму та уламкове поранення руки. Потерпілій надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно.
Додамо
Минулої доби на Херсонщині через атаки рф 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.