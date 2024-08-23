Армия рф обстреляла остановку на Херсонщине: пострадал мужчина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Киндейке Херсонской области. 52-летний местный житель получил взрывную травму и ранение бедра.
российские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Киндейке Херсонской области, в результате чего травмировался человек. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Из-за российского обстрела остановки общественного транспорта в Киндейке пострадал местный житель. В больницу обратился 52-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочное ранение бедра
Как сообщается, состояние мужчины - легкое. Медики оказали пострадавшему необходимую медпомощь.
Дополнение
Кроме того, как сообщается, из-за ночного российского обстрела Антоновки пострадала местная жительница. 61-летняя женщина попала под вражеский удар в собственном доме.
Она получила легкие ранения: взрывную травму и осколочное ранение руки. Пострадавшей оказали медпомощь, она будет лечиться амбулаторно.
Добавим
За прошедшие сутки на Херсонщине из-за атак рф 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.