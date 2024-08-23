Армия рф обстреляла остановку на Херсонщине: пострадал мужчина

российские войска обстреляли остановку общественного транспорта в Киндейке Херсонской области, в результате чего травмировался человек. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Из-за российского обстрела остановки общественного транспорта в Киндейке пострадал местный житель. В больницу обратился 52-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочное ранение бедра - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, состояние мужчины - легкое. Медики оказали пострадавшему необходимую медпомощь.



Дополнение



Кроме того, как сообщается, из-за ночного российского обстрела Антоновки пострадала местная жительница. 61-летняя женщина попала под вражеский удар в собственном доме.

Она получила легкие ранения: взрывную травму и осколочное ранение руки. Пострадавшей оказали медпомощь, она будет лечиться амбулаторно.

Добавим

За прошедшие сутки на Херсонщине из-за атак рф 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.