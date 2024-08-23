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російські атаки на Херсонщині: 2 осіб загинули, ще 6 - дістали поранення

Київ • УНН

 • 24650 перегляди

Окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області, пошкодивши будівлі та інфраструктуру. Внаслідок атак загинули дві людини, шестеро отримали поранення, серед них 64-річний чоловік з Кізомиса.

Сили загарбників продовжують атакувати Херсонщину, в результаті чого 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

У межах останньої доби під від агресії терористичної держави потерпали населені пункти Херсонської області, включаючи Антонівку, Берислав, Новоберислав, Томарине, Червоний Маяк, Нововоронцовку, Милове, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове та місто Херсон.

Окупанти здійснили атаки, внаслідок яких було пошкоджено освітній заклад та магазин. Крім того, руйнувань зазнали житлові квартали, зокрема 5 багатоповерхових та 9 приватних будинків. Також противник пошкодив газогін та сільськогосподарську техніку.

Через дану агресію загинули дві людини, ще п’ять осіб отримали поранення.

Додамо

За інформацією, близько п'ятої ранку армія загарбників обстріляла будинок у Кізомисі, внаслідок чого постраждав 64-річний чоловік. Він отримав контузію, вибухову травму та перелом гомілки. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Херсон частково без світла через удар рф по інфраструктурі22.08.24, 08:53 • 22832 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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