российские атаки на Херсонщине: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения

Силы захватчиков продолжают атаковать Херсонщину, в результате чего 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В пределах последних суток под от агрессии террористического государства страдали населенные пункты Херсонской области, включая Антоновку, Берислав, Новоберислав, Томарино, Красный Маяк, Нововоронцовку, Миловое, Велетенское, Кизомис, Камышаны, Садовое и город Херсон.

Оккупанты совершили атаки, в результате которых были повреждены образовательное учреждение и магазин. Кроме того, разрушениям подверглись жилые кварталы, в частности 5 многоэтажных и 9 частных домов. Также противник повредил газопровод и сельскохозяйственную технику.

Из-за данной агрессии погибли два человека, еще пять человек получили ранения.

Добавим

По информации, около пяти утра армия захватчиков обстреляла дом в Кизомысе, в результате чего пострадал 64-летний мужчина. Он получил контузию, взрывную травму и перелом голени. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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