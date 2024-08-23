В результате агрессии со стороны оккупационных сил 9 гражданских получили ранения в городе Херсон. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

С начала сутки в Днепровском районе города террористы ранили 9 мирных жителей.

По информации, среди них были 5 женщин разного возраста (47, 61, две женщины по 62 года и одна 63 лет) и 4 мужчин (в возрасте от 48 до 52 лет).

Известно, что состояние здоровья пострадавших варьируется, однако всем была оказана необходимая медицинская помощь.

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