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5 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак у Херсонській області

5 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак у Херсонській області

Київ • УНН

 • 28632 перегляди

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. В результаті атак постраждали 5 осіб, сили ППО збили 2 ворожі дрони.

У Херсонській області внаслідок ворожих атак 5 людей отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За добу під вогнем та авіаударами окупантів у Херсонській області опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дудчани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхове, Кізомис, Шестакове, Осокорівка та місто Херсон

Терористи вдарили по автозаправній станції і житлових районах, пошкодивши багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також постраждали газопровід і кілька автомобілів

На жаль, у результаті атаки постраждали 5 осіб

Під час нічних нападів наші сили протиповітряної оборони знищили 2 дрони типу Shahed-131/136

У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на авто: загинув чоловік25.08.24, 18:06 • 32164 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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