5 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак у Херсонській області
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. В результаті атак постраждали 5 осіб, сили ППО збили 2 ворожі дрони.
У Херсонській області внаслідок ворожих атак 5 людей отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За добу під вогнем та авіаударами окупантів у Херсонській області опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дудчани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхове, Кізомис, Шестакове, Осокорівка та місто Херсон
Терористи вдарили по автозаправній станції і житлових районах, пошкодивши багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також постраждали газопровід і кілька автомобілів
На жаль, у результаті атаки постраждали 5 осіб
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