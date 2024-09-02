Ночные взрывы в Харькове: над городом зафиксированы дроны-камикадзе

В городе Харьков этой ночью, 2 сентября, было слышно несколько взрывов. Над городом фиксировались дроны-камикадзе российских захватчиков. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, передает УНН.

Детали

В городе была слышна серия взрывов. Они начались около 00.55, и в течение десяти минут было еще несколько.

Как проинформировали в ОВА, в это время над Харьковом фиксировались «Шахеды». Жителей областного центра призвали находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также рассказал об ударных беспилотниках врага, которые были замечены над Харьковом.

«Будьте осторожны. Над городом «Шахеды», - написал мэр в своем Telegram.

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