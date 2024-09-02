Ночные взрывы в Харькове: над городом зафиксированы дроны-камикадзе
Киев • УНН
В Харькове ночью 2 сентября было слышно несколько взрывов. Над городом зафиксированы российские дроны-камикадзе «Шахеды», жителей призвали находиться в безопасных местах.
В городе Харьков этой ночью, 2 сентября, было слышно несколько взрывов. Над городом фиксировались дроны-камикадзе российских захватчиков. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, передает УНН.
Детали
В городе была слышна серия взрывов. Они начались около 00.55, и в течение десяти минут было еще несколько.
Как проинформировали в ОВА, в это время над Харьковом фиксировались «Шахеды». Жителей областного центра призвали находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Городской голова Харькова Игорь Терехов также рассказал об ударных беспилотниках врага, которые были замечены над Харьковом.
«Будьте осторожны. Над городом «Шахеды», - написал мэр в своем Telegram.
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