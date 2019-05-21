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У лідера британської Партії Brexit кинули молочним коктейлем

У лідера британської Партії Brexit кинули молочним коктейлем

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У понеділок, 21 травня, 32-річний житель Ньюкасла кинув молочний коктейль в очільника британської євроскептичної Партії Brexit Найджела Фараджа. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Одразу після виступу лідера Партії Brexit в Ньюкаслі в рамках поїздки по країні напередодні європейських виборів, 32-річний Пол Кроутер кинув у нього молочний коктейль.

Співробітник поліції одразу витягнув людину з натовпу, а потім надів на нього наручники.

Кроутер, що кинув напій, розповів, що це був банановий коктейль “П’ять хлопців” за 5,25 фунтів стерлінгів із солоною карамеллю.

Представник поліції Нортумбрії сказав: “32-річний чоловік був заарештований за підозрою в звичайному нападі і залишається під вартою в поліції”.

Стоячи в наручниках Кроутер сказав, що не жалкує про свої дії.

Нагадаємо, Шварценеггер піддався в суботу нападу невідомого під час відвідування змагання з атлетизму в Йоганнесбурзі. Момент атаки, знятий на камеру мобільного телефону одного з очевидців, показав в ефірі телеканал ENCA.

Нападник прорвався крізь охорону 71-річного актора і завдав йому удар в спину в стрибку двома ногами в той час, як той фотографувався з учасниками змагань. Шварценеггер похитнувся, але встояв на ногах. Пізніше у своєму акаунті в Twitter він зізнався, що спочатку прийняв удар в спину за випадковий поштовх в натовпі.

Після цього, Шварценеггер заявив, що не висуватиме звинувачення проти нападника.

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