У лідера британської Партії Brexit кинули молочним коктейлем

Одразу після виступу лідера Партії Brexit в Ньюкаслі в рамках поїздки по країні напередодні європейських виборів, 32-річний Пол Кроутер кинув у нього молочний коктейль.

Співробітник поліції одразу витягнув людину з натовпу, а потім надів на нього наручники.

Кроутер, що кинув напій, розповів, що це був банановий коктейль “П’ять хлопців” за 5,25 фунтів стерлінгів із солоною карамеллю.

Представник поліції Нортумбрії сказав: “32-річний чоловік був заарештований за підозрою в звичайному нападі і залишається під вартою в поліції”.

Стоячи в наручниках Кроутер сказав, що не жалкує про свої дії.

Нагадаємо, Шварценеггер піддався в суботу нападу невідомого під час відвідування змагання з атлетизму в Йоганнесбурзі. Момент атаки, знятий на камеру мобільного телефону одного з очевидців, показав в ефірі телеканал ENCA.

Нападник прорвався крізь охорону 71-річного актора і завдав йому удар в спину в стрибку двома ногами в той час, як той фотографувався з учасниками змагань. Шварценеггер похитнувся, але встояв на ногах. Пізніше у своєму акаунті в Twitter він зізнався, що спочатку прийняв удар в спину за випадковий поштовх в натовпі.

Після цього, Шварценеггер заявив, що не висуватиме звинувачення проти нападника.