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7 марта, 15:45 • 86599 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 123680 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137896 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В лидера британской Партии Brexit бросили молочным коктейлем

В лидера британской Партии Brexit бросили молочным коктейлем

Киев  •  УНН

 • 8468 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В понедельник, 21 мая, 32-летний житель Ньюкасла бросил молочный коктейль в главу британской евроскептической Партии Brexit Найджела Фараджа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Сразу после выступления лидера Партии Brexit в Ньюкасле в рамках поездки по стране накануне европейских выборов, 32-летний Пол Кроутер бросил в него молочный коктейль.

Сотрудник полиции сразу вытащил человека из толпы, а потом надел на него наручники.

Кроутер, что бросил напиток, рассказал, что это был банановый коктейль "Пять парней" за 5,25 фунтов стерлингов с соленой карамелью.

Представитель полиции Нортумбрии сказал: "32-летний мужчина был арестован по подозрению в обычном нападении и остается под стражей в полиции".

Стоя в наручниках Кроутер сказал, что не сожалеет о своих действиях.

Напомним, Шварценеггер подвергся в субботу нападению неизвестного во время посещения соревнования по атлетизму в Йоханнесбурге. Момент атаки, снятый на камеру мобильного телефона одного из очевидцев, показали в эфире телеканал ENCA.

Нападающий прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований. Шварценеггер пошатнулся, но устоял на ногах. Позже в своем аккаунте в Twitter он признался, что сначала принял удар в спину за случайный толчок в толпе.

После этого, Шварценеггер заявил, что не будет выдвигать обвинения против нападающего.

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