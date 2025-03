У Південній Африці напали на Арнольда Шварценеггера під час спортивного свята

Нападник прорвався крізь охорону 71-річного актора і завдав йому удар в спину в стрибку двома ногами в той час, як той фотографувався з учасниками змагань. Шварценеггер похитнувся, але встояв на ногах. Пізніше у своєму акаунті в Twitter він зізнався, що спочатку прийняв удар в спину за випадковий поштовх в натовпі.

"Я усвідомив, що мене вдарили тільки тоді, коли, також як і ви, побачив відеозапис. Я радий, що цей ідіот не завадив мені поділитися своїми фотографіями", - написав актор.

На іншому відео, знятому дещо пізніше на тому ж святі видно, як Шварценеггер самостійно, без сторонньої допомоги, залишає спортивний зал.

Мотиви нападника досі невідомі. Відразу після атаки він був затриманий співробітниками служби безпеки і виведений із залу.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер вперше відвідав українську столицю, а також, коментуючи свій візит зазначив - I’ll be back.

Wow!! Former CA Governor Arnold @Schwarzenegger drop kicked at an event in South Africa. pic.twitter.com/u20xdnsESm

— Marcus Smith (@MarcusSmithKTLA) 18 мая 2019 г.