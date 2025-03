В ЮАР напали на Арнольда Шварценеггера во время спортивного праздника

Нападавший прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований. Шварценеггер пошатнулся, но устоял на ногах. Позже в своем аккаунте в Twitter он признался, что вначале принял удар в спину за случайный толчок в толпе.

"Я осознал, что меня ударили только тогда, когда, также как и вы, увидел видеозапись. Я рад, что этот идиот не помешал мне поделиться своими фотографиями", - написал актер.

На другом видео, снятом несколько позже на том же празднике видно, как Шварценеггер самостоятельно, без посторонней помощи, покидает спортивный зал.

Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны. Сразу после атаки он был задержан сотрудниками службы безопасности и выведен из зала.

Напомним, Арнольд Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу, а также, комментируя свой визит отметил - I'll be back.

Wow!! Former CA Governor Arnold @Schwarzenegger drop kicked at an event in South Africa. pic.twitter.com/u20xdnsESm

— Marcus Smith (@MarcusSmithKTLA) 18 мая 2019 г.