Шварценеггер не висуватиме звинувачення проти нападника в ПАР

"Багато хто з вас запитували, але я не буду висувати звинувачення. Сподіваюся, це був "дзвіночок", і він поверне своє життя на правильний шлях, - написав Шварценеггер. - Я ж іду далі і краще зверну увагу на приголомшливих атлетів, яких я зустрів на ArnoldSports в Африці".

Нагадаємо, Шварценеггер піддався в суботу нападу невідомого під час відвідування змагання з атлетизму в Йоганнесбурзі. Момент атаки, знятий на камеру мобільного телефону одного з очевидців, показав в ефірі телеканал ENCA.

Нападник прорвався крізь охорону 71-річного актора і завдав йому удар в спину в стрибку двома ногами в той час, як той фотографувався з учасниками змагань. Шварценеггер похитнувся, але встояв на ногах. Пізніше у своєму акаунті в Twitter він зізнався, що спочатку прийняв удар в спину за випадковий поштовх в натовпі.

Update: A lot of you have asked, but I’m not pressing charges. I hope this was a wake-up call, and he gets his life on the right track. But I’m moving on and I’d rather focus on the thousands of great athletes I met at @ArnoldSports Africa.

— Arnold (@Schwarzenegger) 19 мая 2019 г.