Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против напавшего на него в ЮАР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер не будет выдвигать обвинения против неизвестного, напавшего на него на спортивном мероприятии в Йоханнесбурге. Об этом заявил сам актер в своем Twitter, сообщает УНН.
"Многие из вас спрашивали, но я не буду выдвигать обвинения. Надеюсь, это был "звоночек", и он вернет свою жизнь на правильный путь, - написал Шварценеггер. - Я же иду дальше и лучше обращу внимание на потрясающих атлетов, которых я встретил на ArnoldSports в Африке".
Напомним, Шварценеггер подвергся в субботу нападению неизвестного во время посещения соревнования по атлетизма в Йоханнесбурге. Момент атаки, снятый на камеру мобильного телефона одного из очевидцев, показал в эфире телеканал ENCA.
Нападавший прорвался сквозь охрану 71-летнего актера и нанес ему удар в спину в прыжке двумя ногами в то время, как тот фотографировался с участниками соревнований. Шварценеггер пошатнулся, но устоял на ногах. Позже в своем аккаунте в Twitter он признался, что вначале принял удар в спину за случайный толчок в толпе.
Update: A lot of you have asked, but I’m not pressing charges. I hope this was a wake-up call, and he gets his life on the right track. But I’m moving on and I’d rather focus on the thousands of great athletes I met at @ArnoldSports Africa.— Arnold (@Schwarzenegger) 19 мая 2019 г.