У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру - Вінницька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру — таке рішення прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це заявив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, передає УНН.
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Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста.
“Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії”, — йдеться в повідомленні.
Борзов зазначив, що заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні: 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі — це електроприлади.
“Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб уже працює. Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву”, — додав він.
Нагадаємо
Питання ліквідації пошкоджень житлових будинків унаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня вирішені на 98%.