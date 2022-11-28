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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 37403 перегляди

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У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру - Вінницька ОВА

У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру - Вінницька ОВА

Київ • УНН

 • 2224213 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру — таке рішення прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це заявив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, передає УНН.

Деталі

Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста.

“Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії”, — йдеться в повідомленні.

Борзов зазначив, що заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні: 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі — це електроприлади.

“Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб уже працює. Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву”, — додав він.

Нагадаємо 

Питання ліквідації пошкоджень житлових будинків унаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня вирішені на 98%.

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