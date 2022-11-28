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В Ладыжине объявили чрезвычайную ситуацию военного характера - Винницкая ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Ладыжине чрезвычайная ситуация военного характера — такое решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, передает УНН.

Детали

После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС возникла авария в сетях теплоснабжения города.

“Учитывая обращение и.о. городского головы Ладыжинского городского совета Александра Коломийца, разворачиваем в городе работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии”, — говорится в сообщении.

Борзов отметил, что меры, которые принимает Ладыжинский городской совет и его исполнительный орган, крайне недостаточны: 18 тысяч жителей без теплового отопления. Единственная возможность у людей обогреть свои дома — это электроприборы.

“Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Чрезвычайный штаб уже работает. Делаем все для возобновления работы тепловых сетей Ладыжина. Разворачиваем дополнительные пункты обогрева”, — добавил он.

Напомним 

Вопросы ликвидации повреждений жилых домов в результате ракетных обстрелов Винницы 14 июля решены на 98%.

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