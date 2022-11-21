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Проблеми відновлення житлових будинків після ракетного обстрілу Вінниці вирішені на 98% - голова ОВА

Проблеми відновлення житлових будинків після ракетного обстрілу Вінниці вирішені на 98% - голова ОВА

Київ • УНН

 • 362924 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Питання ліквідації пошкоджень житлових будинків унаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня вирішені на 98%. Про це заявив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, передає УНН.

Цитата

“Внаслідок атаки на місто були пошкоджені 49 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. Потрібно було забезпечити виконання відновлювальних робіт до початку опалювального сезону. Завдяки співпраці різних служб, бізнесу та міжнародних організацій вдалося закрити 98% проблемних питань”, - зауважив Сергій Борзов.

Деталі

Окрім того, влада залучила позабюджетні кошти для допомоги постраждалим. Родинам загиблих після теракту 14 липня було виплачено по 50 тис. грн, важкопораненим – 25 тис. грн. Невідкладну фінансову допомогу обсягом 3 мільйонів гривень надало ПрАТ МХП та Фонд “МХП-Громаді”, також 500 тисяч грн надійшло від приватного акціонерного товариства “Вінницький олійножировий комбінат”.

Нагадаємо

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", було знищено один з медцентрів.

Серед 27 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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