Проблемы восстановления жилых домов после ракетных обстрелов Винницы решены на 98% - глава ОВА

Цитата

“В результате атаки на город были повреждены 49 многоэтажек и 29 частных домов. Требовалось обеспечить выполнение восстановительных работ до начала отопительного сезона. Благодаря сотрудничеству различных служб, бизнеса и международных организаций удалось закрыть 98% проблемных вопросов”, - заметил Сергей Борзов.

Детали

Кроме того, власти привлекли внебюджетные средства для помощи пострадавшим. Семьям погибших после теракта 14 июля было выплачено по 50 тыс. грн, тяжелораненым – 25 тыс. грн. Неотложную финансовую помощь в размере 3 миллионов гривен предоставило ЧАО МХП и Фонд “МХП-Громаде”, также 500 тысяч грн поступило от частного акционерного общества “Винницкий масложировой комбинат”.

Напомним

14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку близ Дома быта "Юбилейный", был уничтожен один из медцентров.

Среди 27 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.