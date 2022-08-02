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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 27

Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 27

Київ • УНН

 • 2125786 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 27. Про це в Telegram повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує УНН.

Цитата

"Не стало лікаря Павла Ковальчука… 20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", – повідомив Борзов.

 

Нагадаємо

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", було знищено один із медцентрів.

Серед 27 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.

21 липня стало відомо про 26-ту жертву ракетного удару по Вінниці.

Українські Національні Новини

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