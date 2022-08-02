Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 27
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня зросла до 27. Про це в Telegram повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує УНН.
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"Не стало лікаря Павла Ковальчука… 20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", – повідомив Борзов.
Нагадаємо
14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", було знищено один із медцентрів.
Серед 27 загиблих троє дітей. Звернулося по меддопомогу 202 особи. Госпіталізували – 68, зокрема чотирьох дітей.
21 липня стало відомо про 26-ту жертву ракетного удару по Вінниці.