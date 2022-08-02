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14 марта, 19:56 • 114518 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 27

Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 27

Киев • УНН

 • 2125785 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Число погибших в результате ракетного удара по Виннице 14 июля выросло до 27. Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует УНН.

Цитата

"Не стало врача Павла Ковальчука… 20 дней боролись за его жизнь после рашистского теракта в Виннице 14 июля… Ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми", – сообщил Борзов.

 

Напомним

14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", был уничтожен один из медцентров.

Среди 27 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.

21 июля стало известно о 26-й жертве ракетного удара по Виннице.

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