Ракетный удар по Виннице: количество погибших выросло до 27

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"Не стало врача Павла Ковальчука… 20 дней боролись за его жизнь после рашистского теракта в Виннице 14 июля… Ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми", – сообщил Борзов.

Напомним

14 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", был уничтожен один из медцентров.

Среди 27 погибших трое детей. Обратилось за медпомощью 202 человека. Госпитализировали – 68, в том числе четырех детей.

21 июля стало известно о 26-й жертве ракетного удара по Виннице.