МХП надасть 3 млн грн фінансової допомоги родинам загиблих та постраждалим від ракетного удару по Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» надасть невідкладну фінансову допомогу обсягом 3 млн гривень родинам загиблих та поранених 14 липня у Вінниці. Про це повідомили в пресслужбі МХП, передає УНН.
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Деталі
Від початку широкомасштабної агресії рф компанія МХП ухвалила рішення про системну допомогу українцям, постраждалим від війни.
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“До мене звернувся керівник компанії МХП Юрій Косюк. За його ініціативи, МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» надасть невідкладну фінансову допомогу родинам загиблих та поранених 14 липня.
Сім’ї загиблих у трагедії отримають 50 тис. грн, важкопоранені (ті, хто був госпіталізований) - 25 тис. грн. Виплати будуть здійснені Вінницькою обласною військовою адміністрацію. 3 мільйони гривень МХП перераховує у благодійний фонд «Обласний гуманітарний хаб». Дякую особисто Юрію Косюку та його компанії за системну допомогу вінничанам, постраждалим від війни”, - повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Додамо
На сьогодні в межах всієї країни компанією МХП та благодійним фондом «МХП-Громаді» було надано благодійну допомогу обсягом близько 640 млн грн.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.