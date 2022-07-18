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МХП надасть 3 млн грн фінансової допомоги родинам загиблих та постраждалим від ракетного удару по Вінниці

МХП надасть 3 млн грн фінансової допомоги родинам загиблих та постраждалим від ракетного удару по Вінниці

Київ • УНН

 • 197685 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» надасть невідкладну фінансову допомогу обсягом 3 млн гривень родинам загиблих та поранених 14 липня у Вінниці. Про це повідомили в пресслужбі МХП, передає УНН.

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Деталі

Від початку широкомасштабної агресії рф компанія МХП ухвалила рішення про системну допомогу українцям, постраждалим від війни.

Цитата

“До мене звернувся керівник компанії МХП Юрій Косюк. За його ініціативи, МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» надасть невідкладну фінансову допомогу родинам загиблих та поранених 14 липня.

Сім’ї загиблих у трагедії отримають 50 тис. грн, важкопоранені (ті, хто був госпіталізований) - 25 тис. грн. Виплати будуть здійснені Вінницькою обласною військовою адміністрацію. 3 мільйони гривень МХП перераховує у благодійний фонд «Обласний гуманітарний хаб». Дякую особисто Юрію Косюку та його компанії за системну допомогу вінничанам, постраждалим від війни”, - повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Додамо

На сьогодні в межах всієї країни компанією МХП та благодійним фондом «МХП-Громаді» було надано благодійну допомогу обсягом близько 640 млн грн.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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