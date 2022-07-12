Допомога захисникам, лікарям, дітям та матерям: у “МХП-Громаді” розповіли про роботу фонду під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Понад шість років благодійний фонд "МХП-Громаді" займався розвитком сіл та малих міст України. Через соціальні проекти фонд розвивав освіту, медицину, культуру, екологію та соціальну інфраструктуру громад. БФ працював в 14 областях України, здійснюючи свою діяльність в більш ніж 700 населених пунктах України. Проте, починаючи з 24 лютого життя українців, а разом з тим і фонду, змінилося. У "МХП-Громаді" розповіли, чим займався фонд з перших днів війни, передає УНН.
"МХП-Громаді" продовжує роботу
"Ми працюємо заради перемоги. Допомагаємо тим, хто стоїть на захисті і тим, хто змушений покинути рідний дім. Допомагаємо тим, хто лікує, і тим хто турбується про дітей", - уточнили у фонді.
Сьогодні діяльність "МХП-Громаді" фокусується на 6 напрямках. Мова, серед іншого, про допомогу захисникам України.
Так, спільно з компанією МХП фонд вирішив проблему із щоденним харчуванням.
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"Протягом трьох місяців війни ми нагодували більше 70 тис. захисників у Київській, Сумській, Черкаській, Чернігівській Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Львівській областях.
Також, ми відправили більше 30 вантажівок з продуктами харчування в найгарячіші точки України для подолання гуманітарної кризи. Забезпечили 80 волонтерських хабів сировиною і тарою, за допомогою яких виготовили понад 320 тис банок тушонки.
Придбали і передали захисникам 381 бронежилет. Забезпечили амуніцією, одягом та необхідним спорядженням на суму 10,6 млн грн. Співфінансували закупівлю 14 автомобілів в гарячі точки", - уточнили у фонді.
Крім того, "МХП-Громаді" здійснював допомогу біженцям (ВПО). Так, за три місяці війни разом з МХП фонд передав до понад 60 українських центрів біженців м’ясні продукти, крупи, олію, борошно, цукор. Мова про допомогу біженцям, які перемістилися у громади в Київської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької областей.
"А ще, ми нагодували 300 тис. громадян, які через війну покинули свої домівки. Купили і передали 1100 ковдр, матраців, подушок, постільної білизни в центри прийому ВПО. Отримали і передали 308 тонн гумдопомоги від небайдужих громадян Італії, Німеччини, Швеції, Польщі, Франції для українців: ліки, засоби гігієни, одяг, продукти харчування на суму 22,7 млн грн", - розповіли у фонді.
Ознайомитися детальніше із допомогою "МХП-Громаді" українцям на тлі війни можна у цьому відео:
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.