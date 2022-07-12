Помощь защитникам, врачам, детям и матерям: в МХП-Громаді рассказали о работе фонда во время войны

КИЕВ. 12 июля. УНН. Более шести лет благотворительный фонд "МХП-Громаді" занимался развитием сел и малых городов Украины. С помощью социальных проектов фонд развивал образование, медицину, культуру, экологию и социальную инфраструктуру общин. БФ работал в 14 областях Украины, осуществляя свою деятельность в более чем 700 населенных пунктах Украины. Однако, начиная с 24 февраля жизнь украинцев, а вместе с тем и фонда, изменилась. В "МХП-Громаді" рассказали, чем занимался фонд с первых дней войны, передает УНН.