Помощь защитникам, врачам, детям и матерям: в МХП-Громаді рассказали о работе фонда во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Более шести лет благотворительный фонд "МХП-Громаді" занимался развитием сел и малых городов Украины. С помощью социальных проектов фонд развивал образование, медицину, культуру, экологию и социальную инфраструктуру общин. БФ работал в 14 областях Украины, осуществляя свою деятельность в более чем 700 населенных пунктах Украины. Однако, начиная с 24 февраля жизнь украинцев, а вместе с тем и фонда, изменилась. В "МХП-Громаді" рассказали, чем занимался фонд с первых дней войны, передает УНН.
"МХП-Громаді" продолжает работу
"Мы работаем ради победы. Помогаем тем, кто стоит на защите и тем, кто вынужден покинуть родной дом. Помогаем тем, кто лечить и тем, кто беспокоится о детях", - уточнили в фонде.
Сегодня деятельность "МХП-Громаді" фокусируется на 6 направлениях. Речь среди прочего о помощи защитникам Украины.
Так, совместно с компанией МХП фонд решил проблему с ежедневным питанием.
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"В течение трех месяцев войны мы накормили более 70 тыс. защитников в Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Львовской областях.
Также мы отправили более 30 грузовиков с продуктами питания в самые горячие точки Украины для преодоления гуманитарного кризиса. Обеспечили 80 волонтерских хабов сырьем и тарой, с помощью которых изготовили более 320 тыс. банок тушенки.
Приобрели и передали защитникам 381 бронежилет. Снабдили амуницией, одеждой и необходимым снаряжением на сумму 10,6 млн грн. Софинансировали закупку 14 автомобилей в горячие точки", - уточнили в фонде.
Кроме того, "МХП-Громаді" оказывал помощь беженцам (ВПЛ). Так, за три месяца войны вместе с МХП фонд передал более 60 украинским центрам беженцев мясные продукты, крупы, масло, муку, сахар. Речь идет о помощи беженцам, которые переместились в громады в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областей.
“А еще, мы накормили 300 тыс. граждан, которые из-за войны покинули свои дома. Купили и передали 1100 одеял, матрасов, подушек, постельного белья в центры приема ВПЛ. Получили и передали 308 тонн гумпомощи от неравнодушных граждан Италии, Германии, Швеции, Польши, Франции для украинцев: лекарства, средства гигиены, одежда, продукты питания на сумму 22,7 млн грн", - рассказали в фонде.
Ознакомиться подробнее с помощью "МХП-Громаді" украинцам на фоне войны можно в этом видео:
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.