Дуальна освіта у співпраці із МХП: підбито підсумки пілотного проекту

Деталі

З боку ПрАТ "Оріль-Лідер" на зустрічі були присутні керівниця відділу професійного навчання МХП Олена Азєєва та спеціалістка професійного навчання МХП Ксенія Моторина, фахівчиня з навчання персоналу ПрАТ "Оріль-Лідер" Тетяна Ткачова.

У ході зустрічі сторони підбили підсумки проекту щодо розвитку дуальної освіти, який стартував у вересні 2021 року. Тоді ДДАЕУ та ПрАТ "Оріль-Лідер" уклали меморандум про розвиток дуальної освіти.

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“Далі було розроблено відповідну внутрішню документацію, механізм реалізації програми через паралельну модель дуальної освіти і в жовтні 2021 року перші здобувачі освітніх програм "Ветеринарна медицина", "Ветеринарно-санітарна експертиза", "Технології виробництва та переробки продукції тваринництва" були офіційно прийняті на посади за спеціальностями на одному з провідних птахівничих підприємств України "Оріль-Лідер", - поінформували в університеті.

Так, програму дуальної освіти, яка тривала понад 5 місяців, успішно реалізували 9 учасників та учасниць пілотного проекту. Найбільш мотивовані з наших студентів вже мають пропозиції щодо працевлаштування на керівні посади по завершенню навчання.

"Досвід співпраці з МХП - ваша проактивна позиція, ставлення до студентів, відкритість та гнучкість в пошуку оптимальних моделей для дуальної освіти - мотивує університет підвищувати якість викладання, оновлювати освітні програми та сприяє побудові успішної кар'єри наших випускників", - зазначив під час зустрічі ректор Анатолій Кобець.

У свою чергу, Ткачова відмітила, що з початком війни робота на підприємстві не припиняється, і студенти продовжують навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями.

"Їм надається соціальна та психологічна підтримка", - зазначила вона.

В прес-службі університету додали, що наступного року планують розширити коло учасників дуальної форми навчання. Зацікавленість до цього процесу проявили гаранти освітніх програм "Харчові технології", "Агроінженерія", "Технології захисту навколишнього середовища".

До проекту з вересня 2022 року долучаються Новомосковський фаховий коледж ДДАЕУ та Фаховий коледж електрифікації ДДАЕУ.

Додамо

Проект компанії МХП щодо циркулярної економіки отримав премію від Всесвітньої біогазової асоціації (WBA) та її партнерів.



У компанії уточнили, що модель циркулярного бізнесу МХП, в основі якої лежать біогазові рішення, отримала відзнаку "Highly recommended" – як взірець інноваційного підходу замкненого виробничого циклу.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.