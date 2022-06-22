Рішення для циркуляції економіки МХП визнане одним із найкращих у світі

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Урочиста церемонія конкурсу «AD and Biogas Industry Awards 2022» відбулася днями, у британському Бірмінгемі. У ході заходу були відзначенні найкращі технологічні рішення в біогазовій індустрії. Серед переможців поточного року – українська компанія МХП з проектом у категорії «AD Circular Solution» (рішення для циркулярної економіки - ред.).

У компанії уточнили, що модель циркулярного бізнесу МХП, в основі якої лежать біогазові рішення, отримала відзнаку «Highly recommended» – як взірець інноваційного підходу замкненого виробничого циклу.

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«Важливо зазначити, що попри війну, компанія МХП продовжує ефективно трансформувати відходи виробництва у відновлювану електроенергію, «зелене» тепло та «чисті» органічні добрива. Адже бізнес та економіка, що побудована за циркулярною моделлю, можуть бути повністю незалежними.

Це також приклад того, як слід продовжувати скорочення викидів парникових газів, замінювати імпортний газ та добрива, відновлювати родючість ґрунтів, працювати над новими інноваційними рішеннями для зміцнення енергетичної та продовольчої

безпеки країни, навіть у воєнних умовах», - роз’яснили в МХП.

Світове визнання проекту прокоментував також заступник голови правління МХП Олександр Домбровський. За його словами, компанія успішно реалізує модель циркулярної економіки, яка відповідає найкращим практикам у світі.

«Це вкотре підтвердили глобальні інституції, зокрема Всесвітня біогазова асоціація. Реалізація нами біогазових проектів почалася задовго до презентації Зеленої Угоди ЄС (EU Green Deal). Біогазові технології допомагають наблизити Україну до енергетичної незалежності. Ми не зупиняємось на досягнутому технологічному рівні і сьогодні активно працюємо над рішеннями з виробництва біометану та «зеленого» водню.

Біогаз – елегантна технологія, що перетворює органічні відходи в «чисту» енергію і органічні добрива. Це дозволяє замістити російський газ, що наближає нашу перемогу на всіх фронтах. Окрім того, біогаз – це «ключ» до запобігання кліматичним змінам та збереження нашої планети», - сказав він.

Домбровський переконаний, що Україна, з її потужним аграрним сектором, має всі передумови для розвитку біогазових технологій та досягнення енергетичної незалежності.

«Біогазова та біометанова галузь – це основа відновлення та розвитку держави», - підкреслив він.

Також в МХП нагадали про важливість біогазу в контексті війни. Там переконані, що розвиток відновлюваної енергетики є не просто глобальним трендом чи модним напрямом.

«Це необхідність, яка продиктована новою реальністю. ЄС стикнувся з енергетичною кризою через сильну залежність від імпортного викопного палива, у першу чергу – російського.

Тому глобальна спільнота розуміє необхідність підтримки та розвитку інновацій, які дозволяють відмовитись від російського газу та нафти. Однією із таких технологій є виробництво біогазу та біометану», - підкреслили у МХП.

Довідка

«AD and Biogas Industry Awards» є глобальною відзнакою, яку отримують компанії-лідери біогазової галузі за інноваційні проекти та рішення з використанням передових технологій. Проекти представляють та за них нагороджують протягом головної галузевої події – Всесвітнього Біогазового Саміту («The World Biogas Summit»). Організовує захід Всесвітня біогазова асоціація (WBA) разом із партнерами.