Решение для циркуляции экономики МХП признано одним из лучших в мире

Детали

Торжественная церемония конкурса «AD and Biogas Industry Awards 2022» состоялась на днях в британском Бирмингеме. В ходе мероприятия были отмечены лучшие технологические решения в биогазовой индустрии. Среди победителей текущего года – украинская компания МХП с проектом в категории «AD Circular Solution» (решения для циркулярной экономики – ред.).

В компании уточнили, что модель циркулярного бизнеса МХП, в основе которой лежат биогазовые решения, получила награду «Highly recommended» – как образец инновационного подхода замкнутого производственного цикла.

Цитата

«Важно отметить, что несмотря на войну, компания МХП продолжает эффективно трансформировать отходы производства в возобновляемую электроэнергию, «зеленое» тепло и «чистые» органические удобрения. Ведь бизнес и экономика, построенная по циркулярной модели, могут быть полностью независимыми.

Это также пример того, как следует продолжать сокращение выбросов парниковых газов, заменять импортный газ и удобрения, восстанавливать плодородие почв, работать над новыми инновационными решениями для укрепления энергетической и продовольственной безопасности страны, даже в военных условиях», - разъяснили в МХП.

Мировое признание проекта прокомментировал также заместитель главы правления МХП Александр Домбровский. По его словам, компания успешно реализует модель циркулярной экономики, отвечающую лучшим практикам в мире.

«Это еще раз подтвердили глобальные институты, в частности Всемирная биогазовая ассоциация. Реализация биогазовых проектов началась задолго до презентации Зеленого Соглашения ЕС (EU Green Deal). Биогазовые технологии помогают приблизить Украину к энергетической независимости. Мы не останавливаемся на достигнутом технологическом уровне и сегодня активно работаем над решениями по производству биометана и «зеленого» водорода.

Биогаз – элегантная технология, превращающая органические отходы в «чистую» энергию и органические удобрения. Это позволяет заместить российский газ, приближающий нашу победу на всех фронтах. Кроме того, биогаз – это «ключ» к предотвращению климатических изменений и сохранения нашей планеты», - сказал он.

Домбровский убежден, что Украина с ее мощным аграрным сектором имеет все предпосылки для развития биогазовых технологий и достижения энергетической независимости.

«Биогазовая и биометановая отрасль – это основа восстановления и развития государства», - подчеркнул он.

Также в МХП напомнили о важности биогаза в контексте войны. Там убеждены, что развитие возобновляемой энергетики не просто глобальный тренд или модное направление.

«Это необходимость, продиктованная новой реальностью. ЕС столкнулся с энергетическим кризисом из-за сильной зависимости от импортного ископаемого топлива, в первую очередь российского.

Поэтому глобальное сообщество понимает необходимость поддержки и развития инноваций, позволяющих отказаться от российского газа и нефти. Одной из таких технологий является производство биогаза и биометана», - подчеркнули в МХП.

Справка

«AD and Biogas Industry Awards» является глобальным знаком отличия, которое получают компании-лидеры биогазовой отрасли за инновационные проекты и решения с использованием передовых технологий. Проекты представляют и за них награждают в течение главного отраслевого события – Всемирного Биогазового Саммита («The World Biogas Summit»). Организует мероприятие Всемирная биогазовая ассоциация (WBA) вместе с партнерами.