Дуальное образование в сотрудничестве с МХП: подведены итоги пилотного проекта

Детали

Со стороны ЧАО "Ориль-Лидер" на встрече присутствовали руководитель отдела профессионального обучения МХП Елена Азеева и специалист профессионального обучения МХП Ксения Моторина, специалист по обучению персонала ЧАО "Ориль-Лидер" Татьяна Ткачева.

В ходе встречи стороны подвели итоги проекта по развитию дуального образования, стартовавшего в сентябре 2021 года. Тогда ДГАЭУ и ЧАО "Ориль-Лидер" заключили меморандум о развитии дуального образования.

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“Далее была разработана соответствующая внутренняя документация, механизм реализации программы через параллельную модель дуального образования и в октябре 2021 года первые соискатели образовательных программ "Ветеринарная медицина", "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Технологии производства и переработки продукции животноводства" были официально приняты на должности по специальностям на одном из ведущих птицеводческих предприятий Украины "Ориль-Лидер", - проинформировали в университете.

Так, программу дуального образования, которая длилась более 5 месяцев, успешно реализовали 9 участников и участниц пилотного проекта. Наиболее мотивированные из наших студентов уже имеют предложения по трудоустройству на руководящие должности по обучению.

"Опыт сотрудничества с МХП – ваша проактивная позиция, отношение к студентам, открытость и гибкость в поиске оптимальных моделей для дуального образования – мотивирует университет повышать качество преподавания, обновлять образовательные программы и способствует построению успешной карьеры наших выпускников", - отметил во время встречи ректор Анатолий Кобец.

В свою очередь, Ткачева отметила, что с началом войны работа на предприятии не прекращается, и студенты продолжают обучение по индивидуальным образовательным траекториям.

"Им оказывается социальная и психологическая поддержка", – отметила она.

В пресс-службе университета добавили, что в следующем году планируется расширить круг участников дуальной формы обучения. Интерес к этому процессу проявили гаранты образовательных программ "Пищевые технологии", "Агроинженерия", "Технологии защиты окружающей среды".

К проекту с сентября 2022 года присоединяются Новомосковский профессиональный колледж ДГАЭУ и Профессиональный колледж электрификации ДГАЭУ.

Добавим

Проект компании МХП по циркулярной экономике получил премию от Всемирной биогазовой ассоциации (WBA) и ее партнеров.



В компании уточнили, что модель циркулярного бизнеса МХП, в основе которой лежат биогазовые решения, получила награду "Highly recommended"– как образец инновационного подхода замкнутого производственного цикла.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.