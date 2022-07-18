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МХП предоставит 3 млн грн финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим от ракетного удара по Виннице

МХП предоставит 3 млн грн финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим от ракетного удара по Виннице

Киев • УНН

 • 197680 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. МХП и благотворительный фонд «МХП-Громаде» предоставит неотложную финансовую помощь в размере 3 млн гривен семьям погибших и раненых 14 июля в Виннице. Об этом сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

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Детали

С начала широкомасштабной агрессии рф компания МХП приняла решение о системной помощи украинцам, пострадавшим от войны.

Цитата

“Ко мне обратился руководитель компании МХП Юрий Косюк. По его инициативе, МХП и благотворительный фонд «МХП-Громаде» предоставит неотложную финансовую помощь семьям погибших и раненых 14 июля.

Семьи погибших в трагедии получат 50 тыс. грн, тяжелораненые (те, кто был госпитализирован) - 25 тыс. грн. Выплаты будут осуществлены Винницкой областной военной администрацией. 3 миллиона гривен МХП перечисляет в благотворительный фонд «Областной гуманитарный хаб». Благодарю лично Юрия Косюка и его компанию за системную помощь винничанам, пострадавшим от войны”, - сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Добавим

На сегодняшний день в пределах всей страны компанией МХП и благотворительным фондом «МХП-Громаде» была оказана благотворительная помощь в размере около 640 млн грн.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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