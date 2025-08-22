$41.380.02
05:52 • 2148 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 13309 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 29108 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 31712 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 38000 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22403 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33422 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71784 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79108 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81649 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
741мм
У Китаї через обрив каната на будівництві мосту 7 загиблих, 9 зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 646 перегляди

На залізничному мосту через річку Хуанхе в Китаї обірвався будівельний канат, що призвело до загибелі 7 осіб та зникнення 9. Аварія сталася під час робіт на мосту Цзяньчжа, де працювали 15 будівельників та керівник проекту.

У Китаї через обрив каната на будівництві мосту 7 загиблих, 9 зниклих безвісти

У Китаї стався обрив будівельного каната на мосту через річку Хуанхе залізниці Сичуань-Цинхай, відомо про 7 загиблих, 9 зниклих безвісти, пише УНН з посиланням на People's Daily.

Деталі

За даними видання, будівельний канат будівельний канат сьогодні, 22 серпня, трохи пізніше 3:00 на мосту Цзяньчжа через річку Хуанхе на залізниці Сичуань-Цинхай у провінції Цинхай. У момент аварії працювали 15 будівельників та один керівник проекту.

За даними журналістів, станом на 9:00 22 серпня внаслідок аварії загинули семеро людей, дев'ять осіб вважаються зниклими безвісти. Ведуться рятувальні роботи. 

Доповнення

Міст Цзяньчжа є найбільшим у світі двоколійним арочним мостом із суцільною сталевими фермами. 14 червня 2025 року було встановлено вантову опору мосту. Завершення будівництва заплановане на серпень 2025 року.

Юлія Шрамко

