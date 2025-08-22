У Китаї через обрив каната на будівництві мосту 7 загиблих, 9 зниклих безвісти

У Китаї стався обрив будівельного каната на мосту через річку Хуанхе залізниці Сичуань-Цинхай, відомо про 7 загиблих, 9 зниклих безвісти, пише УНН з посиланням на People's Daily.

Деталі

За даними видання, будівельний канат будівельний канат сьогодні, 22 серпня, трохи пізніше 3:00 на мосту Цзяньчжа через річку Хуанхе на залізниці Сичуань-Цинхай у провінції Цинхай. У момент аварії працювали 15 будівельників та один керівник проекту.

За даними журналістів, станом на 9:00 22 серпня внаслідок аварії загинули семеро людей, дев'ять осіб вважаються зниклими безвісти. Ведуться рятувальні роботи.

Доповнення

Міст Цзяньчжа є найбільшим у світі двоколійним арочним мостом із суцільною сталевими фермами. 14 червня 2025 року було встановлено вантову опору мосту. Завершення будівництва заплановане на серпень 2025 року.