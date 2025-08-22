В Китае из-за обрыва каната на строительстве моста 7 погибших, 9 пропавших без вести
Киев • УНН
На железнодорожном мосту через реку Хуанхэ в Китае оборвался строительный канат, что привело к гибели 7 человек и исчезновению 9. Авария произошла во время работ на мосту Цзяньчжа, где работали 15 строителей и руководитель проекта.
В Китае произошел обрыв строительного каната на мосту через реку Хуанхэ железной дороги Сычуань-Цинхай, известно о 7 погибших, 9 пропавших без вести, пишет УНН со ссылкой на People's Daily.
Детали
По данным издания, строительный канат сегодня, 22 августа, чуть позже 3:00 на мосту Цзяньчжа через реку Хуанхэ на железной дороге Сычуань-Цинхай в провинции Цинхай. В момент аварии работали 15 строителей и один руководитель проекта.
По данным журналистов, по состоянию на 9:00 22 августа в результате аварии погибли семь человек, девять человек считаются пропавшими без вести. Ведутся спасательные работы.
Дополнение
Мост Цзяньчжа является крупнейшим в мире двухпутным арочным мостом со сплошными стальными фермами. 14 июня 2025 года была установлена вантовая опора моста. Завершение строительства запланировано на август 2025 года.