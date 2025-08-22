$41.380.02
05:52 • 2902 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
01:26 • 13976 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 30059 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 32238 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 38820 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22641 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33586 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71884 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79169 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81736 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Эксклюзив
В Китае из-за обрыва каната на строительстве моста 7 погибших, 9 пропавших без вести

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

На железнодорожном мосту через реку Хуанхэ в Китае оборвался строительный канат, что привело к гибели 7 человек и исчезновению 9. Авария произошла во время работ на мосту Цзяньчжа, где работали 15 строителей и руководитель проекта.

В Китае из-за обрыва каната на строительстве моста 7 погибших, 9 пропавших без вести

В Китае произошел обрыв строительного каната на мосту через реку Хуанхэ железной дороги Сычуань-Цинхай, известно о 7 погибших, 9 пропавших без вести, пишет УНН со ссылкой на People's Daily.

Детали

По данным издания, строительный канат сегодня, 22 августа, чуть позже 3:00 на мосту Цзяньчжа через реку Хуанхэ на железной дороге Сычуань-Цинхай в провинции Цинхай. В момент аварии работали 15 строителей и один руководитель проекта.

По данным журналистов, по состоянию на 9:00 22 августа в результате аварии погибли семь человек, девять человек считаются пропавшими без вести. Ведутся спасательные работы.

Дополнение

Мост Цзяньчжа является крупнейшим в мире двухпутным арочным мостом со сплошными стальными фермами. 14 июня 2025 года была установлена вантовая опора моста. Завершение строительства запланировано на август 2025 года.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Университет Минобороны
Китай