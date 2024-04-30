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У Києві відбулася презентація спецвипуску журналу "Локальна історія", присвяченого поету Василю Стусу

У Києві відбулася презентація спецвипуску журналу "Локальна історія", присвяченого поету Василю Стусу

Київ • УНН

 • 27156 перегляди

У Києві презентували спеціальний випуск журналу “Локальна історія”, присвячений поету Василю Стусу, який містить спогади та інтерв'ю з його родиною та дослідниками.

У вівторок, 23 квітня, у Києві відбулася презентація випуску журналу "Локальна історія" про письменника, дисидента та правозахисника Василя Стуса, передає УНН.

Деталі

До спецвипуску увійшли спогади про дитинство і юність поета його рідної сестри Марії, розмова з сином Дмитром, інтерв’ю з італійським дослідником феномену шістдесятників Сімоне Атілліо Беллецца та репортаж зі Стусового рідного села Рахнівки на Вінниччині та багато іншої унікальної інформації.

Презентація спецвипуску про поета стала визначною подією. Десятки людей відвідали захід, щоб почути ексклюзивні історії про видатного українця.

"Він унікальний насамперед тим, що там зібрані розмови, спогади тих людей, які були дуже близькими з Василем Стусом і, які дожили до сьогодні. Ми маємо унікальну нагоду почути, звичайно, їхні суб’єктивні спогади", - ділиться враженнями заступник головного редактора журналу "Локальна історія" Юрій Пуківський.

Спецвипуск наповнений філософією та біографією з різних етапів життя Василя Стуса. Дев’яносто шість сторінок розкривають видатну особистість з різних сторін. До журналу ввійшли унікальні інтерв’ю з італійським дослідником феномену шістдесятників, сином поета та старшою сестрою. На презентацію журналу завітала й Марія Стус, яка розповіла цікаві й важливі історії про молодшого брата.

Презентація та випуск журналу про Василя Стуса відбувся за підтримки благодійного фонду "МХП-громаді". Раніше благодійний фонд допоміг у відновленні музею про поета на Вінниччині.

"Ми допомагаємо громадам у різних аспектах, зокрема підтримуємо локальні музеї. Чому музеї? Бо це біль усіх українців. Адже сьогодні росіяни грабують нашу культуру, привласнюючи художників, митців, поетів. Перекручують історію, і хочуть забрати нашу пам'ять. Тому сьогодні для нас важливо переосмислити нашу ідентичність", - коментує директорка благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

Спецвипуску про письменника вже можна придбати у книгарнях та на сайті журналу Локальна історія. Також фонд "МХП-Громаді" передасть номери в бібліотеки та музей Стуса на Вінниччині.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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