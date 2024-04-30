В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Во вторник, 23 апреля, в Киеве состоялась презентация выпуска журнала "Локальная история" о писателе, диссиденте и правозащитнике Василии Стусе, передает УНН.

Детали

В спецвыпуск вошли воспоминания о детстве и юности поэта его родной сестры Марии, разговор с сыном Дмитрием, интервью с итальянским исследователем феномена шестидесятников Симоне Атиллио Беллецца и репортаж из родного села Стусовой Рахновки в Винницкой области и много другой уникальной информации.

Презентация спецвыпуска о поэте стала выдающимся событием. Десятки людей посетили мероприятие, чтобы услышать эксклюзивные истории о выдающемся украинце.

"Он уникален прежде всего тем, что там собраны разговоры, воспоминания тех людей, которые были очень близкими с Василием Стусом и которые дожили до сегодняшнего дня. Мы имеем уникальную возможность услышать, конечно, их субъективные воспоминания", - делится впечатлениями заместитель главного редактора журнала „Локальная история" Юрий Пукивский.

Спецвыпуск наполнен философией и биографией из разных этапов жизни Василия Стуса. Девяносто шесть страниц раскрывают выдающуюся личность с разных сторон. В журнал вошли уникальные интервью с итальянским исследователем феномена шестидесятников, сыном поэта и старшей сестрой. Презентацию журнала посетила и Мария Стус, которая рассказала интересные и важные истории о младшем брате.

Презентация и выпуск журнала о Василии Стусе состоялся при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді". Ранее благотворительный фонд помог в восстановлении музея о поэте в Винницкой области.

"Мы помогаем общинам в различных аспектах, в частности поддерживаем локальные музеи. Почему музеи? Потому что это боль всех украинцев. Ведь сегодня россияне грабят нашу культуру, присваивая художников, художников, поэтов. Искажают историю, и хотят забрать нашу память. Поэтому сегодня для нас важно переосмыслить нашу идентичность", - комментирует директор благотворительного фонда "МХП-Громаді Татьяна Волочай.

Спецвыпуск о писателе уже можно приобрести в книжных магазинах и на сайте журнала Локальная история. Также фонд "МХП-Громаді" передаст номера в библиотеки и музей Стуса в Винницкой области.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.