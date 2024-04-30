ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 09:25  •  4598 просмотра

Read in English

В Киеве презентовали специальный выпуск журнала "Локальная история", посвященный поэту Василию Стусу, который содержит воспоминания и интервью с его семьей и исследователями.

Во вторник, 23 апреля, в Киеве состоялась презентация выпуска журнала "Локальная история" о писателе, диссиденте и правозащитнике Василии Стусе, передает УНН.

Детали

В спецвыпуск вошли воспоминания о детстве и юности поэта его родной сестры Марии, разговор с сыном Дмитрием, интервью с итальянским исследователем феномена шестидесятников Симоне Атиллио Беллецца и репортаж из родного села Стусовой Рахновки в Винницкой области и много другой уникальной информации.

Презентация спецвыпуска о поэте стала выдающимся событием. Десятки людей посетили мероприятие, чтобы услышать эксклюзивные истории о выдающемся украинце.

"Он уникален прежде всего тем, что там собраны разговоры, воспоминания тех людей, которые были очень близкими с Василием Стусом и которые дожили до сегодняшнего дня. Мы имеем уникальную возможность услышать, конечно, их субъективные воспоминания", - делится впечатлениями заместитель главного редактора журнала „Локальная история" Юрий Пукивский.

Спецвыпуск наполнен философией и биографией из разных этапов жизни Василия Стуса. Девяносто шесть страниц раскрывают выдающуюся личность с разных сторон. В журнал вошли уникальные интервью с итальянским исследователем феномена шестидесятников, сыном поэта и старшей сестрой. Презентацию журнала посетила и Мария Стус, которая рассказала интересные и важные истории о младшем брате.

Презентация и выпуск журнала о Василии Стусе состоялся при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді". Ранее благотворительный фонд помог в восстановлении музея о поэте в Винницкой области.

"Мы помогаем общинам в различных аспектах, в частности поддерживаем локальные музеи. Почему музеи? Потому что это боль всех украинцев. Ведь сегодня россияне грабят нашу культуру, присваивая художников, художников, поэтов. Искажают историю, и хотят забрать нашу память. Поэтому сегодня для нас важно переосмыслить нашу идентичность", - комментирует директор благотворительного фонда "МХП-Громаді Татьяна Волочай.

Спецвыпуск о писателе уже можно приобрести в книжных магазинах и на сайте журнала Локальная история. Также фонд "МХП-Громаді" передаст номера в библиотеки и музей Стуса в Винницкой области.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  74737 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  131572 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  141882 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  201094 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  167884 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186841 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161048 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142987 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126983 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  99220 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Новости по теме
В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

  •  4598 просмотра
Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

  •  7518 просмотра
На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

  •  5545 просмотра
Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg

Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg

  •  6791 просмотра
Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии

Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии

  •  6503 просмотра
Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров

Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров

  •  5560 просмотра
Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар

Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар

  •  8832 просмотра
В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

  •  11252 просмотра
Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

  •  11013 просмотра
В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

  •  11197 просмотра

Популярные

В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта

В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта

  •  58279 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

  •  117602 просмотра
30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически

30 апреля: Международный день джаза, День прически, День прически

  •  106529 просмотра
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info

  •  114927 просмотра
В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

  •  45813 просмотра

Публикации

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

  •  20634 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

  •  117602 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

  •  160323 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

  •  164278 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  304707 просмотра

В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

В Киеве презентовали специальный выпуск журнала "Локальная история", посвященный поэту Василию Стусу, который содержит воспоминания и интервью с его семьей и исследователями.

Общество •   •  4598 просмотра
В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

Зеленский и Столтенберг встретились с офицерами, которые проходят учебные курсы НАТО, обсудив усиление противовоздушной обороны и членство Украины в НАТО.

Война •   •  7518 просмотра
Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

Семь автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для украинских военных, были изъяты после того, как местный житель попытался незаконно продать их без уплаты налогов в Бучанском районе Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  5545 просмотра
На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg

Макрон стремится углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпином.

Война •   •  6791 просмотра
Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg

Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии

Пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии в результате российской атаки на Одессу ракетой «Искандер» с кассетными боеприпасами, которая, по мнению следователей, была намеренно предназначена для того, чтобы вызвать максимальное количество жертв среди гражданского населения.

Война •   •  6503 просмотра
Атака рф на Одессу: пятеро раненых в тяжелом состоянии

Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров

В раменском районе подмосковья загорелся склад с полиэтиленовыми и пластиковыми трубами, площадь пожара превысила 2 000 квадратных метров.

Новости Мира •   •  5560 просмотра
Под москвой загорелся склад с пластиком, площадь пожара превышает 2 тыс. квадратных метров

Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар

Сегодня утром вражеские беспилотники попали в зерновой склад в одном из сел Новгород-Северской громады, что вызвало пожар, который удалось потушить без жертв.

Война •   •  8832 просмотра
Враг дронами попал в зерновой склад в Черниговской области, был пожар

В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

5 российских военнослужащих получили ранения в результате атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму прошлой ночью, сообщают в медиа.

Война •   •  11252 просмотра
В оккупированном Джанкое ночью ранены 5 военных вс рф после атаки на аэродром - росСМИ

Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

В связи с военным положением в Украине 1, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для банков и системы электронных платежей Национального банка.

Общество •   •  11013 просмотра
Как будут работать банки на Пасху и майские праздники - рассказали в НБУ

В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов

В Киеве начался демонтаж массивной композиции в честь Переяславской рады под Аркой Свободы украинского народа (бывшей Аркой Дружбы народов) - после многодневного процесса памятник будет храниться в Государственном музее авиации.

политика •   •  11197 просмотра
В Киеве начали демонтаж памятника Переяславской раде под бывшей Аркой дружбы народов