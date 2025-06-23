У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: загроза балістики

У ніч проти 23 червня у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

м. Київ - повітряна тривога! Загроза застосування балістичного озброєння! - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. В Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Солом’янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків БпЛА. Виникли пожежі, є постраждалі.